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О каких болезнях могут рассказать ваши глаза

О каких болезнях могут рассказать ваши глаза

Глаза — это не только зеркало души, но и достоверный источник информации о вашем здоровье. На первый взгляд может показаться, что врач-офтальмолог способен диагностировать только глазные заболевания, но в реальности дело обстоит несколько иначе.

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