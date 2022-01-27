О каких болезнях могут рассказать ваши глаза

Глаза — это не только зеркало души, но и достоверный источник информации о вашем здоровье. На первый взгляд может показаться, что врач-офтальмолог способен диагностировать только глазные заболевания, но в реальности дело обстоит несколько иначе.
Глаза — это не только зеркало души, но и достоверный источник информации о вашем здоровье. На первый взгляд может показаться, что врач-офтальмолог способен диагностировать только глазные заболевания, но в реальности дело обстоит несколько иначе.
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