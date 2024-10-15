Генсек Рютте: России не запугать НАТО, поддержка Украины альянсом продолжится

Новый генеральный секретарь западного военно-политического блока Марк Рютте, выступая в ходе своего первого визита на военную базу в Висбадене (ФРГ), заявил, что России не запугать угрозами НАТО, поддержка Украины продолжится.
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