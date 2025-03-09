Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: +17°, пасмурно• Севастополь: +12°, пасмурно• Ялта: +12°, пасмурно• Алушта: +13°, пасмурно• Евпатория: +14°, пасмурно• Саки: +15°, пасмурно• Бахчисарай: +16°, пасмурно• Джанкой: +10°, пасмурно• Судак: +12°, пасмурно• Феодоси.
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