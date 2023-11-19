Красивые картинки и поздравления в стихах в День педиатра, отмечаемого 20 ноября Анна Федорова20 ноября становится Международным днем ребенка в различных странах, подчеркивая важность детей как будущего и источника радости.
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