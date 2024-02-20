Москвичам рассказали об использовании нейросетей для диагностики рака по ОМС

Ракова: в Москве нейросети обработали более 350 тысяч маммограмм по ОМС за год В Москве за год при помощи нейросетей обработали более 350 тысяч профилактических маммограмм в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), повысив скорость описания снимков в восемь раз.