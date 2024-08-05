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В ПНИПУ предложили лучший метод производства биотоплива из водных сорняков

В ПНИПУ предложили лучший метод производства биотоплива из водных сорняков

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) определили самый эффективный путь получения биотоплива из водорослей, наполняющих прибрежные воды Балтийского моря.

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