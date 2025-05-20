Времени мало: администрация Петрозаводска предупредила о скором сносе незаконных построек

Администрация карельской столицы попросила владельцев незаконно установленных гаражей и построек добровольно их демонтировать и освободить занятые земельные участки до 2 июня в соответствии с Постановлением Администрации города.
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