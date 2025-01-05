Лионель Месси не пошел в Белый дом получать награду от Байдена

Форвард американского футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустил церемонию награждения, где должен был получить награду лично от президента США Джо Байдена в Белом доме, говорится в сообщении USA Today .
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