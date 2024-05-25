По народному календарю 25 мая 2024 года отмечается Епифанов день. А еще 25 мая называли Рябиновкой – в честь рябины, к которой люди всегда относились с особым пиететом.
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По народному календарю 25 мая 2024 года отмечается Епифанов день. А еще 25 мая называли Рябиновкой – в честь рябины, к которой люди всегда относились с особым пиететом.