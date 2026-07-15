Туристов предупредили о конфликтах с таксистами в Бодруме

Водители могут угрожать своим клиентам и даже пытаться пересадить их в другие авто.Туристы в турецком Бодруме могут столкнуться с агрессией со стороны таксистов при использовании приложений для заказа поездок: угрозы, попытки пересадить пассажиров в другой автомобиль и конфликты между водителями отмечают представители туриндустрии и сами пострадавшие.