Туристов предупредили о конфликтах с таксистами в Бодруме

Водители могут угрожать своим клиентам и даже пытаться пересадить их в другие авто.Туристы в турецком Бодруме могут столкнуться с агрессией со стороны таксистов при использовании приложений для заказа поездок: угрозы, попытки пересадить пассажиров в другой автомобиль и конфликты между водителями отмечают представители туриндустрии и сами пострадавшие.
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