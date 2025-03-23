Экс-жене вратаря Нигматуллина придется выплатить ему ₽59 млн

Суд поставил точку в споре вратаря и его экс-супруги при разделе имущества после развода.фото: rfs.ruСуд в Москве обязал бывшую жену экс-футболиста сборной России Руслана Нигматуллина выплатить ему 59 млн рублей по делу о разделе имущества.