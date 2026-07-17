Xinhua: Си Цзиньпин встретился с Генсеком ООН в Шанхае

Председатель Китая Си Цзиньпин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Шанхае на фоне Всемирной конференции по искусственному интеллекту, где 16 июля 29 стран договорились о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ.
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