Удачный холодец по-деревенски, в котором сплошное мясо

От вкусного домашнего холодца никто не может отказаться. Ну и как это сделать, когда перед тобой столь аппетитное мясное блюдо? Если же подать к столу не классический вариант, а холодец по-деревенски, его сметут со скоростью света.
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