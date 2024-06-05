Сегодня в рамках Всероссийской межведомственной комплексной операции «Подросток» общественники и полицейские из УМВД России по городу Пскову организовали встречу с младшими школьниками, посвященную профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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