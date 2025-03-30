20-летний форвард отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (7:4). Мичков стал вторым новичком «Филадельфии» за последние 30 лет, которому дважды по ходу сезона удавалось набирать очки в пяти матчах подряд.
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