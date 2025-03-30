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Мичков – второй новичок «Филадельфии» за последние 30 лет, дважды набиравший очки в пяти матчах подряд за сезон

20-летний форвард отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (7:4).   Мичков стал вторым новичком «Филадельфии» за последние 30 лет, которому дважды по ходу сезона удавалось набирать очки в пяти матчах подряд.

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