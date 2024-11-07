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Новое наступление ВСУ — фейк?

Новое наступление ВСУ — фейк?

В сети снова заговорили о наступлении ВСУ и даже цифры техники приводят, включая несколько сотен бронетранспортёров и БМП разных типов, ещё порцию Leopard и прочие мелочи.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Если видите скопление сил противника, то почему сразу тут же не ликвидировать? И говорить нечего. Скопились ликвидировать, скопились ликвидировать. Не ждать ни прорывов, ни наступлений. А то треплются. Выборы в Америке  их интересуют. Кто бы там не выиграл Америка врагом быть не перестанет. Трамп ещё опаснее.
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