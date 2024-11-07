Новое наступление ВСУ — фейк?

TF

Tatyana Fedotova

Если видите скопление сил противника, то почему сразу тут же не ликвидировать? И говорить нечего. Скопились ликвидировать, скопились ликвидировать. Не ждать ни прорывов, ни наступлений. А то треплются. Выборы в Америке их интересуют. Кто бы там не выиграл Америка врагом быть не перестанет. Трамп ещё опаснее.