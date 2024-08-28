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ИБ-эксперт Шутов: после ареста Дурова появилась новая мошенническая схема

ИБ-эксперт Шутов: после ареста Дурова появилась новая мошенническая схема

После ареста создателя Telegram Павла Дурова в сети появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники связываются с пользователями под видом техподдержки и предлагают варианты "защиты данных": либо создать их резервную копию, либо перенести их на другой ресурс, уверяя, что это безопаснее, рассказал RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА.

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