ИБ-эксперт Шутов: после ареста Дурова появилась новая мошенническая схема

После ареста создателя Telegram Павла Дурова в сети появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники связываются с пользователями под видом техподдержки и предлагают варианты "защиты данных": либо создать их резервную копию, либо перенести их на другой ресурс, уверяя, что это безопаснее, рассказал RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА.