Инвесторы ждут квартальный отчет Coinbase на фоне неопределенности на крипторынке

На следующей неделе Coinbase опубликует финансовые результаты за второй квартал 2026 года. Участники рынка рассчитывают получить больше информации о ходе реализации стратегии по превращению криптобиржи в универсальную торговую платформу, а также оценить влияние нестабильной ситуации на рынке цифровых активов на бизнес компании.