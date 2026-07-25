Инвесторы ждут квартальный отчет Coinbase на фоне неопределенности на крипторынке

На следующей неделе Coinbase опубликует финансовые результаты за второй квартал 2026 года. Участники рынка рассчитывают получить больше информации о ходе реализации стратегии по превращению криптобиржи в универсальную торговую платформу, а также оценить влияние нестабильной ситуации на рынке цифровых активов на бизнес компании.
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