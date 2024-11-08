Lido DAO вырос на 32% за 24 часа

Токен Lido DAO (LDO) продемонстрировал значительный рост в последнее время. Прорыв из нисходящего клина, который часто сигнализирует о смене тренда, привел к импульсу в 32% за сутки, указывающего на потенциальное зарождение восходящего тренда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии