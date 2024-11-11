Куда идем – с Татьяной Троянской

Посвящение блокаде, музыкальная премьера, фестиваль швейцарского кино и концерты Дома Радио – наш обозреватель представляет интересные события этой недели ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ Четырнадцатого ноября театр «ДРАМ.
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