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Площади ландшафтных пожаров увеличились в Забайкалье

Площади ландшафтных пожаров увеличились в Забайкалье

Количество ландшафтных пожаров в крае по сравнению с прошлым годом уменьшилось, однако увеличилась их площадь, сообщил на брифинге по пожароопасному сезону замначальника управления надзорной деятельности и профилактики работы ГУ МЧС России по Забайкалью Артём Чулков.

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