Российские предприниматели захотели запатентовать "собаку сутулую"

Российские предприниматели направили в Роспатент несколько заявок о регистрации товарных знаков, среди которых названия всемирно известных брендов - Tom Ford и Kenzo, а также забавные подписи для сувенирной продукции.
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