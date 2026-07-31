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Врач Гаврикин объяснил, как отличить перегрев от отравления

Врач Гаврикин объяснил, как отличить перегрев от отравления

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рассказал, что тошнота, слабость, головная боль и повышенная температура могут возникать как при тепловом ударе, так и при кишечной инфекции, однако сопутствующие признаки различаются.

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