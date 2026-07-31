Врач Гаврикин объяснил, как отличить перегрев от отравления

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рассказал, что тошнота, слабость, головная боль и повышенная температура могут возникать как при тепловом ударе, так и при кишечной инфекции, однако сопутствующие признаки различаются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии