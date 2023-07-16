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Путём Айболита: Президент РФ готов отправиться на саммит БРИКС в Африке даже без гарантий безопасности

Путём Айболита: Президент РФ готов отправиться на саммит БРИКС в Африке даже без гарантий безопасности

Президент России ставит ЮАР перед жестким выбором — с нами или с Западом Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель/ТАСС/Архив) Материал комментируют: Александр Сегал Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо президента Владимира Путина возглавил глава МИДа Сергей Лавров, рассказал в интервью газете Mail & Guardian вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

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Комментарии
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Сергей Сарматов
Все правильно, кто не с нами, тот против нас..!!! Иначе, на хрена нам нужен такой БРИКС..
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11 час.
Надежда
Отчетливо представляю реакцию упоротых рогулей, &quot;Путин отправил на саммит своего двойника&quot;!
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11 час.
Tania Еременко
Не надо этого делать - Россия и так знает, что наш Президент самый смелый. Остановите его, ЛЮДИ!
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10 час.

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