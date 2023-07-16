Путём Айболита: Президент РФ готов отправиться на саммит БРИКС в Африке даже без гарантий безопасности

Президент России ставит ЮАР перед жестким выбором — с нами или с Западом Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель/ТАСС/Архив) Материал комментируют: Александр Сегал Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо президента Владимира Путина возглавил глава МИДа Сергей Лавров, рассказал в интервью газете Mail & Guardian вице-президент ЮАР Пол Машатиле.