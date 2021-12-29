Историк раскрыл подробности подбора актеров на роли главных героев в бондиане

Звезды мирового кинематографа Ален Делон и Катрин Денев в свое время претендовали на главные роли в бондиане, легендарной киноэпопее об агенте 007, но Делона продюсеры отвергли, потому что он француз, а Денев запросила слишком большой гонорар.