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Историк раскрыл подробности подбора актеров на роли главных героев в бондиане

Историк раскрыл подробности подбора актеров на роли главных героев в бондиане

Звезды мирового кинематографа Ален Делон и Катрин Денев в свое время претендовали на главные роли в бондиане, легендарной киноэпопее об агенте 007, но Делона продюсеры отвергли, потому что он француз, а Денев запросила слишком большой гонорар.

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