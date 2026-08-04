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Радченко о сыне Соболева: «В академию «Зенита» просто так никто не попадает. А припоминать что-то ребенку аморально, пацан просто любит футбол, а в жизни пока еще ничего не понимает!»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о недовольстве Александра Соболева СМИ и блогерами, припомнившими оскорбительные слова его сына о «Зените».

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