МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе круглосуточного боевого дежурства сбили воздушным тараном беспилотник самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области.
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