Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом

Одиссей

Канешни, инженерно-строительные! А какие же еще?!?! А то, что у них на вооружении стоят бульдозеры с вертикальным взлетом и лопаты с оптическим прицелом, то не ваше, амеро-еврогейское дело. Какие есть - теми люди и работают! А будете выпендриваться - они подтащат залповые экскаваторы с радиусом 600-700 км