Южнокорейские, турецкие, американские и немецкие издания, вышли с материалами о том, что северокорейские братья уже пакуют инвентарь и в июле садятся на поезд, который домчит их до наших малых российских земель.
Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом
Комментарии
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Махамбет Толеугазин
Боевые корейцы Путина у в перед ... рвать бандеровцев на запчасти ...
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13 час.
А
Александр24
Ага! Вспомнился "Ворошиловский стрелок". Там тоже "инструмент" фигурировал.
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13 час.
Одиссей
Канешни, инженерно-строительные! А какие же еще?!?! А то, что у них на вооружении стоят бульдозеры с вертикальным взлетом и лопаты с оптическим прицелом, то не ваше, амеро-еврогейское дело. Какие есть - теми люди и работают! А будете выпендриваться - они подтащат залповые экскаваторы с радиусом 600-700 км
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10 час.
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