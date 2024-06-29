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Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом

Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом

Южнокорейские, турецкие, американские и немецкие издания, вышли с материалами о том, что северокорейские братья уже пакуют инвентарь и в июле садятся на поезд, который домчит их до наших малых российских земель.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
Боевые корейцы Путина у в перед ...  рвать бандеровцев на запчасти ...
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13 час.
А
Александр24
Ага! Вспомнился &quot;Ворошиловский стрелок&quot;. Там тоже &quot;инструмент&quot; фигурировал.
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13 час.
Одиссей
Канешни, инженерно-строительные! А какие же еще?!?! А то, что у них на вооружении стоят бульдозеры с вертикальным взлетом и лопаты с оптическим прицелом, то не ваше, амеро-еврогейское дело. Какие есть - теми люди и работают! А будете выпендриваться - они подтащат залповые экскаваторы с радиусом 600-700 км
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10 час.

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