«Не хотел лежать на сцене»: почему семья Стриженова отказалась от гражданской панихиды по актеру

Семья уважила волю ушедшего народного артиста СССР Олега Стриженова, отказавшись от проведения гражданской панихиды в Доме кино, несмотря на готовность Союза кинематографистов организовать торжественное прощание.
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