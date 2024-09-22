Военный эксперт из Соединённого Королевства Александр Меркурис проинформировал о том, что Вооружённые силы киевского режима более не способны отражать авиационные и ракетные атаки Армии России из-за того, что они истощили боезапас для полученных от держав Запада средств ПВО.
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