Военный эксперт из Соединённого Королевства Александр Меркурис проинформировал о том, что Вооружённые силы киевского режима более не способны отражать авиационные и ракетные атаки Армии России из-за того, что они истощили боезапас для полученных от держав Запада средств ПВО.