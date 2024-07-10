За 23 год въехало в страну 12 млн иностранцев.Выехало 10 млн.Осталось работать 2 млн. За другие годы с учетом разницы въезжающих и выезжающих в России скопилось на работе более 6 млн иностранцев.
По мигрантам для ясности
Комментарии
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Александр
Я не защитник.Я правду люблю.
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Александр, ваши обвинения без аргументов, а значит вы просто ругаетесь, если у вас что-то есть на этот счёт, то пожалуйста просветите!
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2 час.
Александр
Я русский и никаких проблем у меня с мигрантами нет.Для меня они обычные люди,не чурки,ни мастурбеки.Может стоит на себя со стороны взглянуть?
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2 час.
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