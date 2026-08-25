Художница делает милые домики для птиц

Американка придумывает дизайн и интерьер милых птичьих домиков, где пернатые друзья могут отдохнуть. Скворечники вплотную подходят к окнам гостиной, поэтому девушка может фотографировать маленьких друзей через окно.
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