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Художница делает милые домики для птиц

Художница делает милые домики для птиц

Американка придумывает дизайн и интерьер милых птичьих домиков, где пернатые друзья могут отдохнуть. Скворечники вплотную подходят к окнам гостиной, поэтому девушка может фотографировать маленьких друзей через окно.

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