В Рязани намерены серьёзно бороться с вандалами

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание по вопросам правопорядкаГубернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.
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