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Посольство России в Непале сообщает о сложностях в поиске пострадавших

Посольство Российской Федерации в Непале сообщило о текущих трудностях, связанных с поиском и установлением местонахождения российских граждан, пострадавших в результате недавнего стихийного бедствия в стране.

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