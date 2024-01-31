Замглавы ЦИК: Андрей Богданов решил выйти из президентской гонки

Основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, подавший сегодня документы в Центральную избирательную комиссию России, принял решение отказаться от дальнейшего участия в президентских выборах.
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