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Замглавы ЦИК: Андрей Богданов решил выйти из президентской гонки

Замглавы ЦИК: Андрей Богданов решил выйти из президентской гонки

Основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, подавший сегодня документы в Центральную избирательную комиссию России, принял решение отказаться от дальнейшего участия в президентских выборах.

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