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Исландия сказала «нет». Маленькая страна поставила Евросоюз на место

Исландия сказала «нет». Маленькая страна поставила Евросоюз на место

Исландия снова говорит «нет» Европейскому союзу. / Источник: © Global Look PressНа общенациональном референдуме по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, состоявшемся в конце августа, исландцы проголосовали против.

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