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Депутат бундестага исключил запрет партии АдГ

Депутат бундестага исключил запрет партии АдГ

Запрет немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вызовет массовые протесты, ведь четверть избирателей лишатся предпочитаемой партии, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии Вольфганг Виле.

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