Депутат бундестага исключил запрет партии АдГ

Запрет немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вызовет массовые протесты, ведь четверть избирателей лишатся предпочитаемой партии, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии Вольфганг Виле.
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