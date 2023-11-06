Таисия Собинина: «В парных элементах мы с Ходыкиным очень быстро прогрессируем. Мне порой кажется, что можем вообще что-то нереальное»

Фигуристы заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Красноярске. – Насколько сейчас хорошо понимаете друг друга и как можете оценить общую «готовность» пары? Ходыкин: Это был для нас первый полноценный турнир, так что сложно пока о чем-то конкретном говорить.