КГИОП обратился в полицию из-за сноса бань в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября, ФедералПресс. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников в Северной столице обратился к правоохранителям из-за сноса исторических бань братьев Недлер.
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