Театр абсурда
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Театр абсурда

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США отключили Германию "от аппарата"

США отключили Германию "от аппарата"

Оставшиеся без газа немцы просят русское топливо втридорога Как оказалось, американцы "вынужденно" включили счетчик для Германии.

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Комментарии
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Наталия
Вот они и додружились с США! То ли еще будет!
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15 час.
ВМ
Вениамин Мельников
мы опять напрашиваемся на поставку газа в воюющую  с нами Германию? А лучше подумать в первую очередь о себе .Например, г Красноярск, один из самых грязных городов мира ,а Сила Сибири мимо нас.Реский рост заболеваемости,в том числе онкологических. Угольные разрезы,шахты, ТЭЦы в руках зарубежного гражданина Мельниченко,для него это миллиарды и плевать он хотел на Всех,а Мы бессильны?
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14 час.
Alex Nемо
😂
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9 час.

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