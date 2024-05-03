Американцы оценили вероятность начала гражданской войны в США в ближайшие пять лет

Исследование среди 1,1 тыс. совершеннолетних американцев показало, что 41% респондентов считают реальной угрозу начала гражданской войны в США в ближайшие пять лет, следует 2 мая из опроса социологов Rasmussen Reports.
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