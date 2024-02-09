Рецепт мастики для создания настоящих кулинарных шедевров

Мода на украшение тортов сахарным тестом (мастикой) пришла несколько лет назад из Америки. И сегодня этот вид оформления становится все более популярным! Мастика даже простой торт превратит в кондитерский шедевр, ведь из нее можно сделать любое украшение.
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