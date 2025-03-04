Какой сегодня праздник: 5 марта – День выключенных гаджетов

Проблемы, связанные с зависимостью от гаджетов, обсуждаются уже не первый год. В США это привело к тому, что появилась акция, предлагающая людям отказаться от использования интернета, компьютеров, планшетов, смартфонов и прочих устройств.
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