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Рогов: В Курахово для ВСУ начался обратный отсчет

Рогов: В Курахово для ВСУ начался обратный отсчет

Они прячутся на кладбище.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в Курахово украинские войска отступает к западным окраинам.

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