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Эксперт рассказал, какую пенсию ожидать людям без стажа работы

Эксперт рассказал, какую пенсию ожидать людям без стажа работы

Для тех, кто никогда не работал предусматривается социальная пенсия.Доцент Финансового университета Игорь Балынин рассказал, что граждане будут получать пенсию вне зависимости от того, есть ли у них стаж работы.

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