Родителям несовершеннолетних хотят сократить рабочую неделю

В Госдуме выдвинули инициативу, касающуюся родителей несовершеннолетних детейВ Государственной думе предложили сократить рабочую неделю для родителей несовершеннолетних детей, сохранив размер оплаты труда на прежнем уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЮ Большой проект бо...
- ВА "Великая война" п...
- В Севастополе за ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым