В Нижегородской области в ДТП с полицейским автомобилем погиб один человек

В Кстово Нижегородской области в результате столкновения полицейской машины с легковым автомобилем Lada Priora погиб один человек, ещё трое пострадали, передаёт пресс-служба регионального главка МВД России.
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