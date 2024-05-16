Песков: Путин и Си Цзиньпин обязательно обсудят ситуацию на Украине

Ситуация на Украине обязательно станет одной из тем обсуждения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время их встречи в Китае, заявил газете «Известия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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