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Царьград

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Kyodo: Старшеклассник распылил перцовый баллончик в Осаке, 24 пострадавших

Kyodo: Старшеклассник распылил перцовый баллончик в Осаке, 24 пострадавших

В японском городе Осака ученик старшей школы распылил перцовый баллончик в классе. В результате пострадали 24 человека.

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