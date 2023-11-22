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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куинн Хьюз о лидерстве в гонке бомбардиров НХЛ: «Это не так уж много значит. Я хочу выйти в плей-офф и играть в успешной команде»

24-летний защитник «Ванкувера» набрал 30 (8+22) очков в 19 играх регулярного чемпионата.  «Это не так уж много значит, в конце концов.

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